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18:34, 12 декабря 2022Россия

В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников СВО

В Московской области расширили меры поддержки семей, чьи близкие служат в зоне СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Московской области расширили меры поддержки семей, чьи близкие служат в зоне СВО. Льготы, которые были предусмотрены семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.

Единственное условие предоставления помощи заключается в том, чтобы служащий по контракту или от Росгвардии, его жена и дети были прописаны в Московской области.

«В Подмосковье большое количество воинских подразделений. Наши жители, главы семейств выполняют сегодня свой служебный долг. Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Всё это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Еще раз хочу обратить внимание на важность встреч с жителями. Я получаю очень много положительных откликов о работе глав в этом направлении».

В школах детям кадровых военных будут бесплатно предоставлены завтраки, обеды, возможность посещения кружков, секций, групп продленного дня. Родители детей помладше освобождаются от оплаты детского сада и могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Студентам колледжей Подмосковья также не нужно будет платить за обеды.

Кроме того, члены семей военных, отправившихся в зону СВО, могут обратиться в один из 60 центров помощи семьям мобилизованных. Удобный для себя можно выбрать здесь. Они работают в каждом муниципалитете Подмосковья.

За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Обратившиеся сюда люди могут получить широкий спектр услуг – от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, разъяснят, какие меры поддержки положены семье и как их получить.

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Татьяна Романова
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