Минобороны сообщило о перехваченных украинских ракетах «Точка-У»

Минобороны заявило о перехваченных украинских ракетах «Точка-У» в Херсонской области

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области.

Ранее в министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили наступательные действия на донецком направлении. Российским войскам удалось пресечь попытку Вооруженных сил Украины атаковать в направлении населенного пункта Пески, находящегося в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.