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14:13, 12 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом в понедельник, 12 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российским войскам удалось пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении населенного пункта Пески, который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери украинской стороны составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — добавили в министерстве.

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Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ВС России перешли в наступление у Великой Новоселки. По его словам, ВСУ не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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