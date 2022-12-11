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16:19, 11 декабря 2022Россия

Комбат ДНР сообщил о наступлении у Великой Новоселки

Комбат ДНР Ходаковский сообщил о наступлении ВС России у Великой Новоселки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление у Великой Новоселки, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам военного, украинские войска не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию «одновременно с подтягиванием резерва».

«Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность», — написал Ходаковский.

Ранее о том, что российские войска продолжают вести наступление на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. За сутки были уничтожены до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Варвара Кошечкина
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