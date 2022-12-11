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14:46, 11 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России продолжают наступать на донецком направлении

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продолжают вести наступление на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что за сутки на донецком направлении были уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Ранее стало известно, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в Луганской народной республике (ЛНР), а также три минометных расчета ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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