Зеленский осудил возможность заморозки конфликта на Украине

Президент Украины Зеленский осудил заморозку конфликта как опцию на переговорах с Россией

Конфликт на Украине не может закончиться заморозкой и прекращением огня, на возможности которых настаивают западные партнеры Киева. Подобную опцию на мирных переговорах с Россией в шоу Дэвида Леттермана на Netflix осудил президент Украины Владимир Зеленский.

«Конец — это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах. Война — это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это нечестно. Потому что все это — наши граждане, которые воюют. Война рядом», — заявил Зеленский.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров между Россией и Украиной. По его оценкам, президент РФ Владимир Путин пока не готов вести переговоры «в духе доброй воли». Клеверли отметил, что Великобритания выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, однако критерии переговоров и их параметры должен устанавливать Киев, а не Москва.