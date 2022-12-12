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09:46, 12 декабря 2022Забота о себе

Мишель Обама раскрыла секрет сексуальной привлекательности Барака Обамы

Мишель Обама заявила, что в муже Бараке ее сексуально привлекли прямота и неромантичность

Фото: Mike Segar / Reuters

58-летняя супруга бывшего президента США Барака Обамы, адвокат Мишель Обама заявила, что на момент начала отношений в будущем муже ее сексуально привлекла прямота высказываний и их неромантичность. Секрет привлекательности Барака Обамы она раскрыла в своей книге «Свет, который мы несем», которую цитирует Insider.

Экс-президента США она называет главной любовью и главным нарушителем спокойствия в своей жизни. По ее словам, начало отношений с Бараком Обамой было далеко от романтики. «Догадываться мне не пришлось. Он выложил чувства на стол и оставил так, как бы говоря: вот мои желания, вот мое уважение, вот так я начну. Эта смесь искренности и уверенности в себе была, надо признать, поразительной и освежающей. И чертовски сексуальной», — пишет Мишель Обама.

Кроме того, она поделилась своим взглядом на долгие отношения. «Партнерство не меняет вас, даже если требует приспосабливаться к нуждам другого. Ни Барак сильно не изменился за 33 года, прошедшие с нашей встречи, ни я. Меняется то, что происходит между нами: миллион маленьких настроек, компромиссов, жертв, которые приносит каждый», — призналась Мишель Обама. «Эта совместная гибридная энергия между нами за десятилетия настоялась и проверена в бою», — заключила она.

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Мишель Обама была первой леди США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года во время президентского срока своего супруга. Замужем за Бараком Обамой с 1992 года, у пары две взрослые дочери — Саша и Малия.

Ранее Мишель Обама рассказала о переменах, наступивших в ее жизни после менопаузы. Она призналась, что сменила режим тренировок и набрала вес.

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Александра Лисица
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