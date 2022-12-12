Фальков: преподаватели вузов с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации

Преподаватели высших учебных заведений с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет ТАСС.

По словам Фалькова, законодательством предусмотрен некий «механизм бронирования», которым, в отличие от научных организаций, вузы хорошо воспользовались.

«Для сохранения научного потенциала мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является. Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования, уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, специально каких-то механизмов дополнительно не требуется», — добавил министр.

Ранее Минобороны сообщило, что после завершения подготовки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине были отправлены более 600 призванных в рамках частичной мобилизации.