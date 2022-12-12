МВД объявило в розыск основателя петербургской «Партии мертвых» Максима Евстропова

МВД объявило в розыск основателя петербургской «Партии мертвых» 43-летнего Максима Евстропова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из данных базы МВД следует, что мужчину разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Евстропов покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и живет в Грузии.

1 сентября в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели обыски у активистов партии в рамках уголовного дела по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. Отмечалось, что участников проекта заподозрили в проведении акций на кладбищах и воинских захоронениях. Затем одну из активисток увезли в главное следственное управление СК России по региону.

«Партия мертвых» — российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Он был создан в 2017 году для проведения политических мероприятий.