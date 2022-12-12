Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:34, 12 декабря 2022Силовые структуры

Убивший пасынка 48-летний россиянин избежал колонии

В Астрахани избежал колонии 48-летний россиянин, убивший напавшего на него с ножом пасынка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астрахани 48-летнему местному жителю назначили год и два месяца ограничения свободы по делу об убийстве 32-летнего пасынка, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Россиянину удалось избежать колонии. Он должен будет отмечаться в полиции, ночевать дома и не выезжать за пределы населенного пункта без уведомления надзирающего.

По данным следствия, вечером 9 июня в квартире дома на Челябинской улице между обвиняемым и сыном его супруги произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый пасынок, угрожая отчиму расправой, набросился на него с ножом.

Тогда мужчина повалил напавшего на диван и начал давить предплечьем ему на шею. В результате тот скончался от недостатка кислорода. После этого отчим позвонил в скорую и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

1 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 39-летнего россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать решившего отдохнуть отчима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Половину инфраструктуры Украины уничтожили
Папарацци разрушили личную жизнь принца Гарри до знакомства с Меган Маркл
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году
Площадь пожара в подмосковном ТЦ увеличилась
Прокурор запросил 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Доктор Мясников назвал неочевидный способ лечения головной боли
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного
Пьяный россиянин выехал на озеро и насмерть задавил рыбака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.