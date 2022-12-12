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10:10, 12 декабря 2022Ценности

Россиянам назвали простые способы похудеть к Новому году

Мастер-тренер Анастасия Юркова посоветовала к Новому году наладить питьевой режим

Фото: Shutterstock

Мастер-тренер направления групповых программ сети фитнес-клубов XFIT Анастасия Юркова назвала россиянам простые способы похудеть к Новому году. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 12 декабря.

По словам специалиста, данные методы помогут сбросить два-три килограмма и уменьшить объемы до пяти сантиметров. Так, в первую очередь Юркова порекомендовала наладить питьевой режим. Если в организме часто задерживается жидкость, то необходимо раз в неделю посещать сауну или делать лимфодренажный массаж. Вдобавок она посоветовала исключить из рациона простые углеводы, фаст-фуд, жирные и жареные блюда, а также придерживаться подсчету калорий, разделив прием пищи на три-четыре раза в день.

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Помимо прочего Юркова призвала читателей не забывать о физических нагрузках, а именно сделать акцент на кардио и функциональные тренировки, направленные на проработку всех группы мышц. Для тех, кто только начал прибегать к спорту, собеседница издания предложила уделить один-два раза в неделю занятиям в бассейне, на беговой дорожке, велосипеде, а также аэробике в группе. В свою очередь, те, кто давно занимается спортом могут проводить кардио-тренировки два-три раза в неделю с включением одного-два занятия на все группы мышц.

«Если времени до новогодних праздников остается совсем немного, то стоит отдать предпочтение не высокоинтенсивным тренировкам, а простым ежедневным комплексам упражнений. Для такой активности достаточно 15-20 минут в день в домашних условиях. Главное — регулярность», — отметила спортсменка. В связи с этим порекомендовала в домашние тренировки включить такие упражнения, как «конькобежец», приседания с поворотами, наклоны на одной ноге с вытяжением, касания в планке и ситапы с поворотом (физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища с отрывом поясницы от скамьи или пола с касанием руки до противоположной ноги — прим. «Ленты.ру»).

Ранее дерматолог и косметолог Елена Мошкова перечислила способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц до Нового года. Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию. В то же время в зимний период она посоветовала не пренебрегать домашним уходом и пользоваться отшелушивающими средствами и увлажняющими и питательными кремами, например, с пантенолом.

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Мария Винар
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