Турция начала пропускать оказавшиеся в пробке в Босфоре танкеры

Bloomberg: Турция начала пропускать оказавшиеся в пробке в Босфоре нефтяные танкеры

Турция начала пропускать танкеры с нефтью, остановленные в районе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в воскресенье, 11 декабря, пробка насчитывала 19 танкеров. При этом днем ранее были заблокированы 27 судов.

Ранее западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море. Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти.

Количество остановленных турецкими властями нефтяных танкеров начало увеличиваться после объявления странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть. По задумке Запада, тем, кто захочет купить у российских компаний перевозимую морским путем нефть по цене выше 60 долларов за баррель, будет отказано в страховании корабля и груза. Страховка должна покрывать различные случаи — от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.