В День Героев Отечества глава Ростовской области обратился к юным казакам

Глава Ростовской области Василий Голубев обратился к воспитанникам казачьих корпусов

В День Героев Отечества, 9 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в открытом онлайн-уроке мужества и поприветствовал воспитанников казачьих корпусов. Урок транслировался во все учебные заведения Дона, а также в два кадетских корпуса Волгоградской области.

Мероприятие было представлено кадетами Белокалитвинского корпуса и посвящено 80-летию образования 5-го Гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознаменного Будапештского корпуса.

Обращаясь к кадетам, губернатор подчеркнул, что напомнил, что Дон всегда славился мужеством и стойкостью своих сынов. Начиная с 16-го века, казаки участвовали практически во всех сражениях за Россию, отметил он, напомнив об одном важнейшем и глубоко символичном эпизоде с участием Донского казачьего корпуса.

«Почти 80 лет назад корпус участвовал в очищении донской земли от фашистов, в феврале 1943-го бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца августа. А 30 августа, как мы все знаем, — годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, — рассказал губернатор.

Память об этом сегодня вдохновляет участников специальной военной операции, которые вновь вынуждены бороться с нацизмом, защищая мирных жителей, как это делали их прадеды, отметил он, добавив, что молодому поколению предстоит продолжать боевые и трудовые традиции донской земли.

«Выбирая свой путь, помните, что высшим приоритетом для гражданина и патриота являются защита Родины и служение обществу. Не забывайте, ребята, что в ваших жилах течет кровь казаков-героев, которые на протяжении многих веков стояли на страже интересов России, будьте достойны славы ваших предков», — обратился к ребятам губернатор.

Глава региона выразил уверенность в том, что мужества, возрождающие историческую память, очень важны для молодого поколения, ведь «без знания истории государства, малой родины невозможно строить будущее».