Торговые центры в России бросились скупать под постройку жилья

«Известия»: девелоперы начали скупать торговые центры, чтобы построить на их месте жилье

Девелоперы в России бросились скупать торговые центры (ТЦ), чтобы построить на их месте жилые комплексы. Старые здания планируют снести и возвести новые, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«За последние два–три года жилищные девелоперы купили в Москве порядка десяти торговых центров, действующих, неоткрытых или в стадии отрицательной динамики по развитию, которые в будущем, скорее всего, будут снесены, и на их месте будет построено жилье», — рассказал управляющий партнер RRG Денис Колокольников.

Такую тенденцию на рынке недвижимости подтвердил и генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров. По его словам, тренд в основном развивается в Москве — там сейчас можно купить большие ТЦ по бюджетной цене. Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов добавил, что в Санкт-Петербурге более привлекательными для таких целей оказались отдельно стоящие гипермаркеты.

«Крупные игроки рынка недвижимости рассматривают их для полного сноса или для строительства жилья на прилегающих территориях. В регионах такая практика пока не сильно распространена», — пояснил Юров.

Софронов уточнил, что переделать существующие ТЦ под жилье практически невозможно — это принципиально другой формат зданий с отличающейся логикой проектирования и строительными нормами. В сносе и возведении заново специалист видит больше перспектив.

«Торговые центры (а также отдельно стоящие гипермаркеты) зачастую расположены в окружении уже сложившейся жилой застройки и инфраструктуры. То есть такие локации максимально привлекательны для покупателей жилой недвижимости. Подобные проекты могут быть и вовсе эксклюзивными, поскольку участков под жилое строительство в этой локации может не быть физически», — рассказал Софронов.

Однако директор девелоперской компании «Риверхаус» Алексей Казнин отметил, что снос ТЦ и постройка на его месте многоквартирных домов могут обойтись дороже, чем возведение жилого комплекса с нуля. Эксперт считает более целесообразным переформатировать здание с функциональной точки зрения, но не переводить в статус жилья. Казнин предлагает разместить в помещении выставочные площади, медицинские кабинеты, учебные заведения, катки, фитнес-центры или другие спортивные площадки.

Также специалист заявил, что часть площадей можно переоборудовать под хостелы — их стало нельзя размещать в жилых домах, поэтому при удачном расположении ТЦ такой вариант может оказаться актуальным. Еще одна идея — переделать ТЦ в отель, используя входную группу как лобби и пространство на остальных этажах в качестве холлов. Так получится сделать только в зданиях с подходящим для этого остеклением, шагом колонн и прочим, уточнил Казнин.

Ранее эксперты предрекли закрытие каждому второму торговому центру в России. По словам управляющего директора Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олега Войцеховского, в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 ТЦ в стране.