Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:34, 12 декабря 2022Среда обитания

Торговые центры в России бросились скупать под постройку жилья

«Известия»: девелоперы начали скупать торговые центры, чтобы построить на их месте жилье

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Девелоперы в России бросились скупать торговые центры (ТЦ), чтобы построить на их месте жилые комплексы. Старые здания планируют снести и возвести новые, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«За последние два–три года жилищные девелоперы купили в Москве порядка десяти торговых центров, действующих, неоткрытых или в стадии отрицательной динамики по развитию, которые в будущем, скорее всего, будут снесены, и на их месте будет построено жилье», — рассказал управляющий партнер RRG Денис Колокольников.

Такую тенденцию на рынке недвижимости подтвердил и генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров. По его словам, тренд в основном развивается в Москве — там сейчас можно купить большие ТЦ по бюджетной цене. Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов добавил, что в Санкт-Петербурге более привлекательными для таких целей оказались отдельно стоящие гипермаркеты.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

«Крупные игроки рынка недвижимости рассматривают их для полного сноса или для строительства жилья на прилегающих территориях. В регионах такая практика пока не сильно распространена», — пояснил Юров.

Софронов уточнил, что переделать существующие ТЦ под жилье практически невозможно — это принципиально другой формат зданий с отличающейся логикой проектирования и строительными нормами. В сносе и возведении заново специалист видит больше перспектив.

«Торговые центры (а также отдельно стоящие гипермаркеты) зачастую расположены в окружении уже сложившейся жилой застройки и инфраструктуры. То есть такие локации максимально привлекательны для покупателей жилой недвижимости. Подобные проекты могут быть и вовсе эксклюзивными, поскольку участков под жилое строительство в этой локации может не быть физически», — рассказал Софронов.

Однако директор девелоперской компании «Риверхаус» Алексей Казнин отметил, что снос ТЦ и постройка на его месте многоквартирных домов могут обойтись дороже, чем возведение жилого комплекса с нуля. Эксперт считает более целесообразным переформатировать здание с функциональной точки зрения, но не переводить в статус жилья. Казнин предлагает разместить в помещении выставочные площади, медицинские кабинеты, учебные заведения, катки, фитнес-центры или другие спортивные площадки.

Также специалист заявил, что часть площадей можно переоборудовать под хостелы — их стало нельзя размещать в жилых домах, поэтому при удачном расположении ТЦ такой вариант может оказаться актуальным. Еще одна идея — переделать ТЦ в отель, используя входную группу как лобби и пространство на остальных этажах в качестве холлов. Так получится сделать только в зданиях с подходящим для этого остеклением, шагом колонн и прочим, уточнил Казнин.

Ранее эксперты предрекли закрытие каждому второму торговому центру в России. По словам управляющего директора Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олега Войцеховского, в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 ТЦ в стране.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Половину инфраструктуры Украины уничтожили
Папарацци разрушили личную жизнь принца Гарри до знакомства с Меган Маркл
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году
Площадь пожара в подмосковном ТЦ увеличилась
Прокурор запросил 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Доктор Мясников назвал неочевидный способ лечения головной боли
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного
Пьяный россиянин выехал на озеро и насмерть задавил рыбака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.