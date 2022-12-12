Парень пожаловался на проблемы с братом и узнал правду о своем рождении

Пользовательница Reddit рассказала брату правду о его рождении и разгневала родителей

Пользовательница Reddit с ником u/TwoBrothersNoPeace поделилась историей о том, как она рассказала брату правду о его рождении и разгневала родителей. Менее чем за сутки публикация девушки набрала сотни комментариев: большинство пользователей посчитали, что она поступила правильно.

«Мне 24 года. У меня есть 26-летняя сестра и 23-летний брат (буду называть его Джейк). Также у меня есть 12-летний брат (буду называть его Райан) (...). Когда Джейк был ребенком, он заболел. Не буду вдаваться в подробности, но врачи думали, что он не доживет до 12 лет. Джейк не просто был ребенком, он был единственным сыном в семье. Наши родители очень хотели мальчика и всегда были рады, что у них есть Джейк. (...) Райан появился на свет, когда Джейк был уже сильно болен, и Джейк знал, что Райан должен был стать его заменой», — рассказала пользовательница.

Девушка отметила, что в итоге старший брат смог побороть болезнь и у него наступила ремиссия. По ее словам, Джейк всегда испытывал ненависть к Райану, потому что знал, что младший брат должен был заменить его. Во время недавнего празднования Дня благодарения старший брат обратился со словами благодарности ко всем родственникам, за исключением Райана. В результате младший брат обиделся. Когда парень пожаловался рассказчице на проблемы в отношениях с Джейком, то она решила раскрыть ему причину, по которой его невзлюбил старший брат.

Узнав правду, Райан сильно расстроился. В итоге он сообщил родителям, что все знает. Из-за этого они разозлились на дочь. «Родители сказали, что у меня не было права рассказывать кому-либо об их личных делах и что я вообще сделала обо всем ужасные выводы. Но я ничего не придумала», — подчеркнула девушка. В заключение она спросила у пользователей, что они думают о ее решении сообщить брату правду.

Большинство пользователей поддержало девушку. «Ваш брат заслуживает того, чтобы знать, что происходило в семье до его рождения. Вы просто повели себя как старшая сестра», — обратился к рассказчице один из комментаторов. Многие также заверили героиню истории, что в случившемся виноваты ее родители, а не она.