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07:38, 12 декабря 2022Россия

В Петербурге мужчину насмерть задавил его же автобус

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автобус насмерть придавил своего водителя

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге автобус придавил своего же водителя. Об этом стало известно «Известиям».

По сообщению издания, несчастный случай произошел в воскресенье, 11 декабря, в Фрунзенском районе города. Это случилось, так как водитель автобуса, выйдя из салона транспортного средства, забыл поставить его на стояночный тормоз.

Мужчина сам пытался остановить автобус, не заходя в него, но у него не получилось. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Ельнинском районе Смоленской области автомобиль насмерть задавил мужчину, который лежал на проезжей части. Погибшим оказался мужчина 42 лет, авария произошла на автодороге Починок — ЕльняСпас-Деменск.

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Анастасия Шейкина
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