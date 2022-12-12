В Петербурге мужчину насмерть задавил его же автобус

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автобус насмерть придавил своего водителя

В Санкт-Петербурге автобус придавил своего же водителя. Об этом стало известно «Известиям».

По сообщению издания, несчастный случай произошел в воскресенье, 11 декабря, в Фрунзенском районе города. Это случилось, так как водитель автобуса, выйдя из салона транспортного средства, забыл поставить его на стояночный тормоз.

Мужчина сам пытался остановить автобус, не заходя в него, но у него не получилось. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Ельнинском районе Смоленской области автомобиль насмерть задавил мужчину, который лежал на проезжей части. Погибшим оказался мужчина 42 лет, авария произошла на автодороге Починок — Ельня — Спас-Деменск.