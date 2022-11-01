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13:19, 1 ноября 2022Россия

Лежавшего на дороге россиянина насмерть задавил автомобиль

В Смоленской области автомобиль насмерть задавил лежащего на дороге 42-летнего мужчину

Фото: ГИБДД МВД России

В Ельнинском районе Смоленской области автомобиль насмерть задавил мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции российского региона.

Там уточнили, что погибшим оказался мужчина 42 лет, авария произошла на автодороге Починок — ЕльняСпас-Деменск. Не уточняется, почему погибший лежал на дороге.

Россиянин скончался до приезда скорой помощи. О водителе Opel, который задавил мужчину, информации нет.

Ранее в поселке Староуткинск Свердловской области водитель лесовоза насмерть задавил ребенка на велосипеде на глазах у его друга. Водитель транспортного средства двигался со скоростью 30-40 километров в час, но девятилетний велосипедист появился из-за забора стоящего рядом здания неожиданно.

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Анастасия Шейкина
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