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Лесовоз насмерть задавил девятилетнего россиянина на глазах у друга

В Свердловской области лесовоз задавил мальчика на велосипеде на глазах у его друга

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Староуткинск Свердловской области водитель лесовоза насмерть задавил ребенка на велосипеде на глазах у его друга. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону в пятницу, 16 сентября, пишет URA.RU.

Водительский стаж совершившего наезд мужчины — десять лет. В разговоре с полицейскими он сообщил, что двигался со скоростью 30-40 километров в час, но девятилетний велосипедист появился из-за забора стоящего рядом здания неожиданно. Водитель попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В этот момент с мальчиком был его друг — тоже на велосипеде, но он смог объехать грузовой автомобиль.

В августе в Пермском крае водитель бетономешалки насмерть задавил 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде.

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Евгения Куликова
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