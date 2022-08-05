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Бетономешалка насмерть задавила 13-летнюю девочку в российском городе

В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила 13-летнюю девочку на велосипеде

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Пермском крае водитель бетономешалки насмерть задавил 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел днем 5 августа в городе Березники. Предварительно установлено, что водитель КАМАЗа выезжал со стройки, когда сбил проезжавшую мимо на велосипеде девочку 2009 года рождения. От полученных травм ребенок скончался.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Тюмени водитель бетономешалки протаранил три легковых автомобиля. На кадрах с моментом аварии видно, что водитель бетономешалки не справляется с управлением на большой скорости и врезается в стоящие на светофоре машины.

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Константин Лысяков
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