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Россиянин на бетономешалке протаранил три машины и попал на видео

В Тюмени бетономешалка протаранила три легковых автомобиля, пострадал один человек

В Тюмени водитель бетономешалки протаранил три легковых автомобиля. Происшествие попало на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

На кадрах видно, что бетономешалка не справляется с управлением на большой скорости и врезается в стоящие на светофоре машины. После удара один из легковых автомобилей отлетает в бордюр и получает сильные повреждения.

В результате ДТП пострадал водитель Lada Vesta, у которого диагностировали легкие травмы, сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Предварительно ведомство установило, что россиянин за рулем бетономешалки не успел затормозить.

Ранее в Подмосковье грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил 15 машин. В результате происшествия пострадали три человека. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.

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