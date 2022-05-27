Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 машин в Подмосковье

Грузовик протаранил 15 машин на Новорязанском шоссе в Подмосковье из-за отказа тормозов

На Новорязанском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил 15 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло днем 27 мая на 26-м километре трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что причиной стал отказ тормозов у грузовика.

В результате столкновения пострадали три человека, добавили в МВД.

По данным агентства, в районе Новорязанского шоссе образовалась многокилометровая пробка, перекрыты три полосы движения. На месте происшествия работает полиция.

На снятых очевидцами кадрах можно наблюдать множество столкнувшихся машин. Среди них есть несколько большегрузов. Видео опубликовало сообщество «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура. На кадрах с места ДТП видно, что от кузова машины осталось только основание с колесами.