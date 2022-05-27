Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 машин в Подмосковье

Грузовик протаранил 15 машин на Новорязанском шоссе в Подмосковье из-за отказа тормозов

На Новорязанском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил 15 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло днем 27 мая на 26-м километре трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что причиной стал отказ тормозов у грузовика.

В результате столкновения пострадали три человека, добавили в МВД.

По данным агентства, в районе Новорязанского шоссе образовалась многокилометровая пробка, перекрыты три полосы движения. На месте происшествия работает полиция.

На снятых очевидцами кадрах можно наблюдать множество столкнувшихся машин. Среди них есть несколько большегрузов. Видео опубликовало сообщество «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура. На кадрах с места ДТП видно, что от кузова машины осталось только основание с колесами.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Китай закрыл небо для российских Boeing
Спрогнозирован пик кризиса в российской экономике
Военные корабли трех стран-членов НАТО отправились на учения в Хельсинки
Британия захотела ввести санкции против России и лишиться национального блюда
В Германии обокрали бывшего канцлера ФРГ Шредера
Назван простой способ увеличить ягодицы
В Виннице переименовали улицы Блока и Тимирязева
Джоди Фостер исполнит главную роль в «Настоящем детективе»
В Совфеде ответили на идею Джонсона создать альянс против России
Россиянам назвали подешевевшие направления для летнего отдыха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.