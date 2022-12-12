Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 12 декабря 2022Мир

Бывший сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал победу России предпочтительнее ядерной войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Действия США и НАТО ускоряют приближение атомной войны. Об этом написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший при администрации президента США Рональда Рейгана.

Робертс подчеркнул, что Соединенные Штаты и НАТО в конфликте на Украине подталкивают президента России Владимира Путина к радикальным методам ведения войны с угрозой применения ядерного оружия. «Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — написал он.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении. Что из этого вышло?
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении.Что из этого вышло?
8 декабря 2022

По его мнению, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и американским политикам потребовалось слишком много времени на осознание всей опасности потенциальной войны с Россией. «В то время в Вашингтоне еще были интеллигентные люди. Сегодня их нет», — констатировал Робертс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Жена Бута рассказала о состоянии мужа
Москвичи начали массово регистрировать права собственности онлайн
Соперник Анкалаева изменил мнение об исходе их боя
Эмили Блант рассказала о прозвище от Тома Круза на съемках «Грани будущего»
Московского депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество
Психолог перечислила четыре признака трудоголизма
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Россиянин выбросил с 17-го этажа мешавшую ему лаем таксу соседа и попал на видео
В десятках домов ухудшилось отопление из-за утечки в Подмосковье
Единственный танкер с нефтью из России прошел Босфор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.