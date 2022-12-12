Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал победу России предпочтительнее ядерной войны

Действия США и НАТО ускоряют приближение атомной войны. Об этом написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший при администрации президента США Рональда Рейгана.

Робертс подчеркнул, что Соединенные Штаты и НАТО в конфликте на Украине подталкивают президента России Владимира Путина к радикальным методам ведения войны с угрозой применения ядерного оружия. «Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — написал он.

По его мнению, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и американским политикам потребовалось слишком много времени на осознание всей опасности потенциальной войны с Россией. «В то время в Вашингтоне еще были интеллигентные люди. Сегодня их нет», — констатировал Робертс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.