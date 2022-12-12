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14:44, 12 декабря 2022Экономика

Великобритания начала готовиться к экстренному запуску угольных электростанций

FT: британский оператор готовит к запуску две резервные угольные электростанции

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid отдал распоряжение подготовить к запуску две резервные угольные электростанции на фоне резкого похолодания и роста спроса на электроэнергию, пишет Financial Times.

Речь идет о ТЭС в населенном пункте Дракс (графство Северный Йоркшир). Они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии «при возникновении экстренной необходимости». Работа электростанций была приостановлена, потому что их хотели закрыть.

Глава National Grid Джон Петтигрю предупредил британцев о возможных отключениях электроэнергии в январе и феврале следующего года. Это может начаться из-за холодной погоды, недостаточных поставок газа для обеспечения британских электростанций и сокращения поступления электроэнергии по подводным сетям из Франции, Бельгии и Нидерландов.

По данным Bloomberg, National Grid платит электростанциям 400 миллионов фунтов стерлингов, чтобы они продолжили работать зимой в качестве запасного варианта.

В декабре сообщалось, что Великобритания увеличила экспорт газа в страны Европы через трубопровод Interconnector до самого большого уровня с 2016 года. В то же время у самой Великобритании могут возникнуть проблемы со снабжением газом, когда температуры в стране сильно опустятся зимой, говорят эксперты.

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Платон Щукин
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