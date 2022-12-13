На Западе заявили о «дипломатической активности» вокруг Украины

Euractiv: переговоры G7 по Украине сигнализируют о дипломатической активности вокруг Киева

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран G7 сигнализируют о «дипломатической активности» вокруг Киева. Об этом сообщил обозреватель Euractiv Франческо Стати.

По его мнению, многочисленные диалоги украинского лидера с политиками мирового масштаба всего за один день — совсем не обычное явление.

Стати отметил, что среди глав государств, которые отстаивают дипломатический подход к урегулированию конфликта, выделился президент Франции Эммануэль Макрон. По словам автора, западные союзники были крайне встревожены заявлениями французского лидера о гарантиях безопасности для России.

Ранее Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны.Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет.