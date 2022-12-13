Стиль «уставшей англичанки» стал новым модным трендом

Dazed: юбки средней длины и сапоги до колен из 2000-х годов стали новым модным трендом

Редакторы издания Dazed назвали стиль в одежде «уставшая англичанка» новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что на платформе TikTok стали распространяться видеоролики, где пользовательницы сети запечатлены в юбках средней длины, сапогах до колен и разноцветных шарфах. По словам специалистов, данная тенденция вдохновлена фильмами, которые были популярны в 2000-х годах, например, «Дневник Бриджит Джонс» и «Отпуск по обмену». Утверждается, что в перечисленных кинокартинах главные героини постоянно жаловались на одиночество, но на самом деле их жизнь была интересной.

Вдобавок специалисты отметили, что стиль «уставшая англичанка» позволяет нынешней молодежи понять, какую одежду носили обычные люди в эпоху нулевых. «Тенденция означает открыть для себя одежду, которую носили обычные люди в нулевых, в отличие от экстремальных образов, запомнившихся по видеоклипам», — заключили авторы материала.

В мае модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Эксперты отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, стали появляться в гардеробах у знаменитостей. Например, американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом пиджак и юбку в клетку данного оттенка из коллекции модного дома Chanel 1995 года.