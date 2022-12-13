Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:48, 13 декабря 2022Культура

В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»

В Warner Bros. заявили, что отмена выхода «Бэтгерл» была связана с неготовностью проекта

Фото: Mike Blake / Reuters

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объяснил, почему фильм «Бэтгерл» не вышел в прокат. Его слова передает Independent.

Как отметил Заслав, картина не выйдет, пока не будет готова. «Мы не собираемся выпускать его [фильм] просто для того, чтобы заработать четверть от него. Мы не будем делать этого, если мы не верим в него», — заявил руководитель компании.

Ранее решение не выпускать «Бэтгерл» в компании объясняли «стратегией руководства в отношении вселенной DC и HBO Max». Уточнялось, что отмена релиза не была связана с игрой актрисы Лесли Грейс, которая исполняет главную роль в проекте.

Премьера картины «Бэтгерл» была запланирована на конец 2022 года. Однако в августе прокат фильма отменили. Отмечалось, что подобное решение было связано с несколькими факторами. Так, бюджет фильма, по некоторым данным, превысил 90 миллионов долларов из-за расходов во время пандемии. При этом компания, занимавшаяся созданием картины, не была уверена, что кассовые сборы смогут отбить такую сумму.

Помимо этого, фильм «Бэтгерл», находившийся на стадии постпродакшена, показал очень низкие рейтинги во время тестового смотра. Отмена релиза картины также была связана с тем, что руководство студии решило сохранить репутацию компании, выпускающей только сенсационные блокбастеры, в которые картина, по информации издания, не смогла войти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.