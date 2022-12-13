На Украине заявили о возобновлении работы блоков АЭС

Глава Минэнерго Украины сообщил о возобновлении девяти блоков АЭС мощностью 1000 МВт

На Украине возобновили работу всех девяти блоков, подконтрольных киевским властям, атомной электростанции (АЭС) мощностью 1000 МВт. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

«Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны», — заявил он.

По словам министра, после ремонта был подключен девятый энергоблок-тысячник мощностью 1000 МВт к электросети, выведенный из строя 23 ноября из-за ракетных обстрелов. Галущенко не стал уточнять АЭС, о которой идет речь. Он отметил, что продолжается набор мощности.

23 ноября Минэнерго заявило об отсутствии электроэнергии на всех атомных станциях Украины. Сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов со стороны войск России. Как утверждали в ведомстве, подавляющее большинство потребителей по всей республике осталось без электричества.