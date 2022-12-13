Коты помешали работе Starlink на Украине

Sputnik Ближнее зарубежье: коты нарушают работу спутникового интернета Starlink на Украине

Коты нарушают работу спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале.

По словам источника, спутниковые тарелки для приема сигнала включают режим подогрева в зимнее время, что привлекает замерзших животных.

Коты, которые греются, сидя на приемниках, мешают передаче спутниковых данных, сообщают украинские пользователи Starlink.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

