В Белом доме заявили о беспрецедентном давлении США на Россию
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнёрами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории», — сказал он.
Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать придерживаться этого направления внешней политики.
Ранее Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО. «США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.