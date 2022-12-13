В Белом доме заявили о беспрецедентном давлении США на Россию

Советник президента США Салливан: оказанное на Россию давление является беспрецедентным

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнёрами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать придерживаться этого направления внешней политики.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО. «США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.