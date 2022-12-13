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06:08, 13 декабря 2022Мир

В Белом доме заявили о беспрецедентном давлении США на Россию

Советник президента США Салливан: оказанное на Россию давление является беспрецедентным
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнёрами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать придерживаться этого направления внешней политики.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО. «США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.

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Марина Совина
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