Бывшая глава Ростуризма нашла новую работу

Бывшая глава Ростуризма Догузова вошла в состав Экспертного совета при правительстве

Бывшая глава упраздненного Ростуризма Зарина Догузова вошла в состав Экспертного совета при кабмине. О том, что специалист нашла новую работу, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Отмечается, что в правительственный совет также вошли президент РАН Геннадий Красников, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Экспертный совет при правительстве — консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие кабмина с экспертным сообществом. В его функции входит «подготовка предложений и информационно-аналитических материалов для достижения национальных целей развития и реализации государственных программ, национальных проектов, инициатив социально-экономического развития России».

Ранее в октябре президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Все функции ведомства были переданы Министерству экономического развития.