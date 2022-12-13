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01:00, 13 декабря 2022Ценности

В сети раскритиковали фермершу за внешний вид во время работы

В сети раскритиковали фермершу Itsthatkiwigirl за доение коров в бикини

Кадр: @itsthatkiwigirl

Фермершу с никнеймом @Itsthatkiwigirl из Новой Зеландии раскритиковали в сети за внешний вид во время работы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 115 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала на фоне дороги в сельской местности, позируя в кроп-топе и с убранными в хвост волосами оттенка блонд. Кроме того, она нарастила ресницы и подчеркнула черты лица с помощью макияжа. При этом юзерша привела комментарии, которые получает под роликами о том, как ведет хозяйство.

«Настоящие фермеры не пользуются косметикой», «Кто вообще доит [коров] в бикини?», «Наверное, гостит на ферме у отца», «Она просто любительница поснимать в подобном стиле», — гласили они. «Я продолжу доить в бикини, а вы продолжайте меня ненавидеть», — в свою очередь обратилась к хейтерам инфлюэнсерша.

Зрители поддержали девушку, отметив, что ей не следует обращать внимания на недоброжелателей. «Продолжай быть собой», «Я по-прежнему буду смотреть твои видео. Это даже не обсуждается», — заявили они.

Ранее в декабре сообщалось, что фермерша Стейси Гиббс из Австралии показала внешность в откровенном бикини в нерабочее время.

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Алина Гостева
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