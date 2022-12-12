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01:06, 12 декабря 2022Ценности

Фермерша сняла рабочую одежду и показала фигуру в откровенном бикини

Фермерша Стейси Гиббс показала фигуру в откровенном бикини в нерабочее время

Кадр: @stacygibbss0

Фермерша Стейси Гиббс из Австралии показала внешность в откровенном бикини в нерабочее время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя девушка живет со своим возлюбленным в сельской местности, где занимается разведением скота и земледелием. На своей странице она публикует ролики о повседневных заботах, в которых предстает в испачканной во время труда одежде. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в покрытой пятнами бежевой рубашке с подвернутыми рукавами, с торчащими волосами и забившейся под ногти землей.

Затем Гиббс продемонстрировала стройную фигуру, сняв рабочие вещи и приняв душ. При этом она переоделась в бикини, состоящее из топа с блестящими треугольными чашками и трусов V-образной формы. Кроме того, австралийка уложила волосы и дополнила наряд широкополой шляпой, браслетами и цепями. Также у нее был виден пирсинг в пупке и татуировка в районе солнечного сплетения.

Ранее в декабре сотрудница фермы с никнеймом theseredboots удивила пользователей сети откровенным нарядом на рабочем месте.

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Карина Черных
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