Суд оштрафовал не сообщившего о друзьях из запрещенного в России ИГ мигранта

Не сообщившего о примкнувших к ИГ друзьях мигранта оштрафовали на 80 тысяч рублей

В Москве 21-летнего мигранта из Таджикистана, не сообщившего о друзьях, примкнувших к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), признали виновным по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет «Ъ».

По данным издания, Мещанский районный суд столицы в особом порядке вынес приговор, работавшему в Москве электриком уроженцу Таджикиситана. Хотя максимальное наказание по статье составляет три года колонии, суд учел, что обвиняемый работает в России, чтобы поддерживать больную мать и отца-инвалида войны в Афганистане, проживающих в Таджикистане, и ограничился штрафом в 80 тысяч рублей.

В июле 2021 года в московской Соборной мечети осужденный познакомился с земляком — Магомедом Буриевым. Позже он переехал в его квартиру, где проживали еще три земляка. Вскоре Буриев признался новому товарищу, что является сторонником ИГ, и предложил вступить в нее, чтобы затем поехать воевать в Сирию. Буриев повесил на кухне квартиры черное знамя организации и по видеосвязи присягнул на верность одному из лидеров организации.

Электрик давать присягу не стал, но и в правоохранительные органы об увлечениях своих друзей также не сообщил. 2 апреля оперативники ФСБ задержали ячейку сторонников ИГ.