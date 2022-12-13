Премьер-министр Италии заявила о болезненности антироссийских санкций для страны

Премьер-министр Италии Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны, но отметила их способность остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает Rai news.

«Конечно, санкции болезненны для нашей производственной отрасли, но показали себя эффективными, потому что оказывают несомненное влияние на военные усилия России. Мы считали, что они имеют основополагающую роль, ускоряющую завершение конфликта и ведущие к устойчивым переговорам», — отметила политик.

Мелони рассказала, что правительство Италии продолжит сохранять усилия по санкционному режиму, «включая заморозку 345 миллионов в фондах и почти двух миллиардов евро, относящихся к активам лиц, помещенных под санкции». Она также подчеркнула, что республика нацелена в рамках девятого пакета антироссийских санкций, рассматриваемого Европейским союзом (ЕС), «наложить на Россию более высокие затраты» за спецоперацию на Украине.

Раннее Мелони заявила, что Рим будет оказывать помощь Киеву вопреки ограниченным возможностям. Кроме того, она подтвердила, что Италия будет и дальше отправлять Украине вооружение.