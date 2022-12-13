Умерла последняя наследница гавайской монархической династии

Daily Mail: скончалась последняя гавайская принцесса Абигейл Кавананакоа

В возрасте 96 лет скончалась Абигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, последняя наследница монархической династии Королевства Гавайи. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцесса умерла в воскресенье, 11 декабря, в своем доме в Гонолулу. Кавананакоа была правнучкой Джеймса Кэмпбелла, ирландского бизнесмена, который был одним из крупнейших землевладельцев Гавайских островов и заработал состояние на производстве тростникового сахара. Его дочь, Абигейл Вахиика Вахуула Кэмпбелл, вышла замуж за принца Дэвида Кавананакоа, провозглашенного наследником престола. После смерти принца вдова удочерила юную Кавананакоа, что укрепило ее право на титул принцессы.

Кавананакоа не носила официального титула, но была символом гавайской национальной идентичности, которая сохранилась после упразднения монархии в 1893 году. «Среди гавайцев ее всегда называли принцессой, потому что народ признавал свою национальную идентичность», — утверждает Кимо Алама Кеаулана, доцент кафедры гавайского языка.

На протяжении многих лет Кавананакоа занималась благотворительностью. Она финансировала различные проекты, включая стипендии для коренных жителей Гавайев, противодействие проекту железнодорожного транзита в Гонолулу, а также выступала против строительства гигантского телескопа. Еще одним ее увлечением было разведение верховых лошадей. Одна из ее лошадей выиграла один миллион долларов (62,7 миллиона рублей) на скачках в американском городе Лос-Аламитос в 1993 году.

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