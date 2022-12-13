В Белоруссии заявили об избиении беженцев литовскими силовиками

В Минске обвинили литовских силовиков в вытеснении избитых беженцев в Белоруссию

В Минске обвинили литовских силовиков в вытеснении группы избитых беженцев на территорию Белоруссии. По данным Государственного пограничного комитета (ГПК) республики, на территории Литвы иностранцев подвергали физическому насилию, передает ТАСС.

«Днем 12 декабря на белорусско-литовской границе пограничный наряд обнаружил группу беженцев. Иностранцы рассказали, что литовские силовики привезли их в приграничье и вытеснили за границу с Беларусью», — заявили в ГПК.

По словам беженцев, литовские силовики подвергали их физическому насилию, в том числе с применением электрошокеров. Кроме того, они заставляли их на камеру рассказывать о том, что их избивали белорусские пограничники, а за неповиновение угрожали загнать в холодную реку.

Ранее стало известно о попытке польских пограничников вытеснить беженцев на территорию Белоруссии через калитку для пропуска животных. Большинство иностранцев были обессилены и истощены.