Макрон рассказал об успехах МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось успеха в выводе тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша цель — защитить Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими», — заявил он.

По его словам, теперь сторонам предстоит обсудить практические аспекты вывода вооружений с атомной станции.

Ранее в Кремле высказались о перспективах контакта с МАГАТЭ по ЗАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с агентством и высоко ценит уровень существующего взаимодействия.