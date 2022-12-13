Песков сообщил о заинтересованности Москвы в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС

Песков заявил, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что руководство ЗАЭС два раза в день проводит совещания с персоналом МАГАТЭ. Он подчеркнул, что станция открыта для предоставления мировой общественности всей информации о ее состоянии.