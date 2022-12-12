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13:14, 12 декабря 2022Россия

Руководство ЗАЭС рассказало о взаимодействии с сотрудниками МАГАТЭ

Директор Запорожской АЭС заявил, что совещания с персоналом МАГАТЭ проводят дважды в день

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) два раза в день проводит совещания с персоналом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

«Общаемся мы с представителями [МАГАТЭ] два раза в день, два раза у нас утренний и вечерний митинг или совещание так называемое, на котором обсуждаем все вопросы, я довожу до них информацию», — рассказал Черничук, объяснив, что руководство станции заинтересовано в активном взаимодействии с сотрудниками международного агентства.

Он сообщил, что два дня назад в рамках ротации на ЗАЭС приехали еще два представителя МАГАТЭ. Черничук подчеркнул, что станция открыта для предоставления мировой общественности всей информации о ее состоянии.

Ранее представитель России в ООН Наталья Кармазинская заявила о согласии Москвы поддерживать инициативу создания зоны безопасности у ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гарантии прекращения огня по станции основным условием возможной сделки, обсуждаемой с МАГАТЭ. Она подчеркнула, что Киев продолжает наносить удары по объекту, игнорируя присутствие представителей международного агентства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и начнет функционировать в ближайшее время.

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Варвара Родикова
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