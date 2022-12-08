Захарова назвала цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Захарова заявила, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС поможет прекратить обстрелы

Главной целью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), проект которой обсуждается с МАГАТЭ, является прекращение обстрелов с украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат назвала гарантии прекращения огня по станции основным условием возможной сделки. Она подчеркнула, что сейчас Киев продолжает наносить удары по объекту, игнорируя присутствие на нем представителей МАГАТЭ.

«Эти обстрелы могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями, о чем мы неоднократно говорили», — сказала Захарова.

Инициативу о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС летом выдвинул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В конце октября Россия согласилась обсуждать эту идею с представителями организации.

6 декабря заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны сумели достичь позитивных результатов на переговорах и продолжат консультации на этот счет.