Рябков назвал условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Замглавы МИД России Рябков призвал прекратить украинские обстрелы Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть позитивная динамика, однако Москва призывает включить в эти параметры контроль за тем, чтобы украинские обстрелы прекратились. Такое условие он назвал в ходе интервью в Государственной Думе, пишет ТАСС.

«Во взаимодействии с "Росатомом" и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ. Я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется. Работаем с определенной перспективой», — подчеркнул он.

2 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что и Киев, и Москва согласились не обстреливать электростанцию и не вести огонь с ее территории. Тем не менее пока такой договор не подписан, возможно, этот вопрос Гросси обсудит с президентами двух стран.