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23:20, 9 декабря 2022Мир

Глава МАГАТЭ допустил работу защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время

Глава МАГАТЭ Гросси допустил, что защитная зона вокруг ЗАЭС заработает в ближайшее время

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил, что зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет согласована и начнет функционировать в ближайшее время. Заявление приводит ТАСС.

По его словам, для начала работы необходимо добиться прогресса в консультациях с Украиной и Россией. «Это срочно необходимо», — указал Гросси.

Ранее представитель России Наталья Кармазинская заявила о согласии Москвы поддерживать инициативу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. «США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — добавила она.

6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заключение соглашения по безопасности вокруг ЗАЭС возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы.

Марина Совина
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