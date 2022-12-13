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10:24, 13 декабря 2022Россия

Мостуризм запустил новогодний маршрут для юных москвичей

На «Ленте.ру» заработал ресурс, посвященный истории Москвы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На «Ленте.ру» заработал ресурс, посвященный истории российской столицы «Детская прогулка по легендарным местам Москвы. 7 холмов глазами десятилетнего Макса». Он был создан в рамках масштабного проекта «Легенды о Москве. Гид по московским легендам в рисунках молодого москвича».

Участникам виртуального новогоднего маршрута предстоит пройти по семи холмам, на которых располагается столица России. Как известно, с XV века Москву называют Третьим Римом. Это название было связано с идеей о переносе центра христианского мира в столицу русского государства — после Римской империи и Византии. Согласно распространенной легенде, Рим был возведен на семи холмах, которые стали фундаментом и одним из главных символов города. По аналогии и в столице России стали отмечать семь самых высоких точек.

Новогодний интерактивный маршрут приглашает всех желающих в путешествие по самым знаковым и легендарным местам российской столицы. В ходе путешествия можно будет узнать историю всех семи холмов, и, главное, увидеть город глазами ребенка.

По окончании путешествия его участникам предстоит проверка полученных знаний. Можно будет пройти один или сразу несколько тестов: на знание интересных исторических фактов о Москве, на знание новогодних традиций России, на знание истории непосредственно 7 холмов и связанных с ними легенд.

После тестов появится анкета, заполнив которую, участник интерактивного путешествия получит возможность выиграть уникальный приз. Победителей выберет генератор случайных чисел в ходе прямой видеотрансляции в социальных сетях.

В результате 20 финалистов получат эксклюзивную карту «Новогодняя Москва от Макса». А семь суперфиналистов получат возможность приехать в Москву и прогуляться по 7 холмам лично. Победителей прокатят по столице в сопровождении экскурсовода.

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Татьяна Романова
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