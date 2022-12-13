Выбрана победительница одного из главных международных конкурсов красоты

Ясмин Зельберг из Германии победила на конкурсе красоты «Мисс Интернешнл»

Выбрана победительница «Мисс Интернешнл 2022». Один из главных международных конкурсов красоты выиграла представительница Германии Ясмин Зельберг, сообщает ABS-CBN.

Зельберг победила и получила титул «Мисс Интернешнл» во вторник, 13 декабря. Конкурс состоялся на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Зельберг получила корону победительницы из рук Сиретхорн Лиарамват из Таиланда, которая стала победительницей конкурса в 2019 году. «Огромное спасибо, Япония, что сделала это событие таким незабываемым», — сказала победительница 2022 года после коронации.

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных конкурсов красоты в мире. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972 году перекочевал в Японию. Конкурсанток оценивают не только по внешнему виду. Для организаторов важны и внутренние качества участниц.

Ранее сообщалось, что на конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка. В конкурсе принимали участие представительницы 86 стран.

