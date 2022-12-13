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15:20, 13 декабря 2022Из жизни

Выбрана победительница одного из главных международных конкурсов красоты

Ясмин Зельберг из Германии победила на конкурсе красоты «Мисс Интернешнл»

Кадр: AGENCIA EFE / YouTube

Выбрана победительница «Мисс Интернешнл 2022». Один из главных международных конкурсов красоты выиграла представительница Германии Ясмин Зельберг, сообщает ABS-CBN.

Зельберг победила и получила титул «Мисс Интернешнл» во вторник, 13 декабря. Конкурс состоялся на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

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Зельберг получила корону победительницы из рук Сиретхорн Лиарамват из Таиланда, которая стала победительницей конкурса в 2019 году. «Огромное спасибо, Япония, что сделала это событие таким незабываемым», — сказала победительница 2022 года после коронации.

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных конкурсов красоты в мире. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972 году перекочевал в Японию. Конкурсанток оценивают не только по внешнему виду. Для организаторов важны и внутренние качества участниц.

Ранее сообщалось, что на конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка. В конкурсе принимали участие представительницы 86 стран.

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Алиса Удовик
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