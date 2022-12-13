Житель Москвы получил срок за задушенного полимерной пленкой пенсионера

В Ростове-на-Дону москвича посадили на 15 лет за убийство 80-летнего пенсионера

В Ростове-на-Дону 32-летнего москвича приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство 80-летнего пенсионера. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 26 января житель Москвы находился в гостях у пожилого знакомого в Ростове-на-Дону. В ходе внезапно возникшей ссоры молодой человек накинул на голову пенсионера полимерную пленку и выполнил прием удушения. Как позже установили эксперты, жертва расправы скончалась от механической асфиксии.

Затем злоумышленник похитил из квартиры жертвы четыре тысячи рублей и мобильный телефон. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник поджег вещи в квартире и устроил пожар.

«В ходе расследования уголовного дела он полностью признал вину в совершенных преступлениях», — рассказали в СКР.

25 ноября сообщалось, что в Приморском крае российский пенсионер убил и расчленил зашедшую проведать его соцработницу.