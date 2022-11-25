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12:24, 25 ноября 2022Силовые структуры

Российский пенсионер убил и расчленил зашедшую проведать его соцработницу

В Приморье силовики выясняют обстоятельства убийства соцработница пожилым россиянином

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Приморском крае силовики выясняют обстоятельства убийства соцработницы и попытки самоубийства российского пенсионера. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает издание «Известия».

По данным издания, трагедия разыгралась в поселке Рудный 23 ноября. В этот день 46-летняя сотрудница зашла проведать пожилого мужчину, но домой уже не вернулась. Обеспокоенная ее долгим отсутствием, сестра обратилась в полицию. Те начали поиск и, отследив перемещение женщины, заглянули в дом к пенсионеру. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови и свежую могилу. Как оказалось, пенсионер убил, расчленил и сжег останки жертвы перед захоронением.

Осознав, что его раскрыли, пожилой злоумышленник попытался совершить суицид, но медики, прибывшие на место происшествия, смогли это предотвратить. Подозреваемый доставлен в больницу и находится в реанимации.

3 ноября сообщалось, что в Москве задержали 89-летнего пенсионера за убийство и расчленение жены.

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Владимир Седов
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