Российский пенсионер убил и расчленил зашедшую проведать его соцработницу

В Приморье силовики выясняют обстоятельства убийства соцработница пожилым россиянином

В Приморском крае силовики выясняют обстоятельства убийства соцработницы и попытки самоубийства российского пенсионера. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает издание «Известия».

По данным издания, трагедия разыгралась в поселке Рудный 23 ноября. В этот день 46-летняя сотрудница зашла проведать пожилого мужчину, но домой уже не вернулась. Обеспокоенная ее долгим отсутствием, сестра обратилась в полицию. Те начали поиск и, отследив перемещение женщины, заглянули в дом к пенсионеру. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови и свежую могилу. Как оказалось, пенсионер убил, расчленил и сжег останки жертвы перед захоронением.

Осознав, что его раскрыли, пожилой злоумышленник попытался совершить суицид, но медики, прибывшие на место происшествия, смогли это предотвратить. Подозреваемый доставлен в больницу и находится в реанимации.

3 ноября сообщалось, что в Москве задержали 89-летнего пенсионера за убийство и расчленение жены.