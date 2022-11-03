89-летний российский пенсионер убил и расчленил свою жену

В Москве задержали 89-летнего пенсионера за убийство и расчленение жены

В Москве задержали 89-летнего российского пенсионера, подозреваемого в убийстве своей пожилой жены. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, возле многоквартирного дома на улице Маршала Тухачевского были найдены фрагменты тела пожилой женщины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили подозреваемого, им оказался супруг убитой 1933 года рождения. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.

31 октября сообщалось, что в Омске осудили на 15 лет мужчину, избившего до смерти инвалида и расчленившего его тело.