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15:39, 31 октября 2022Силовые структуры

Российский суд дал 15 лет мужчине за убийство и расчленение друга-инвалида

В Омске осудили на 15 лет мужчину, избившего до смерти инвалида и расчленившего его тело

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину за убийство друга. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 30 января 2021 года пьяный фигурант избил своего знакомого кулаками по голове, нанеся смертельные ранения. Затем он расчленил тело и спрятал его в лесу. В апреле прохожие обнаружили пакет с останками и вызвали полицейских. Известно, что погибший — инвалид второй группы.

Осужденный заявлял, что товарищ скончался от выпитого алкоголя, но эту версию опровергли. Кроме того, в марте 2021 года фигурант перевел с карты погибшего себе на счет 64 тысячи рублей.

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Екатерина Власова
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