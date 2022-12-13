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19:55, 13 декабря 2022Силовые структуры

Выдававший героин за обезболивающее россиянин предстанет перед судом

Житель Калуги, вкалывавший девушке героин вместо обезболивающего, предстанет перед судом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В суд Калуги передали уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в склонении к потреблению наркотических средств и попытке их сбыта через интернет. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2021 года россиянин через тайник получил героин и, выдавая его за обезболивающее, вкалывал его своей сожительнице, чтобы потом продавать девушке наркотик. Также фигурант сбывал наркотики путем «закладок». Во время попытки спрятать очередную дозу его задержала полиция.

Правоохранители изъяли у молодого человека героин массой более 210 граммов. Теперь обвиняемый предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств») и десять лет — по статье 228 («Попытка незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернета») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Кубани 28-летний полицейский продал почти два килограмма марихуаны за миллион рублей.

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Илона Палей
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