Школьниц выгнали с выпускного из-за маникюра

Школьные учителя в Сиднее выгнали десятиклассниц с выпускного из-за накладных ногтей

В Австралии учителя выгнали школьниц с выпускного вечера из-за маникюра. Об этом пишет издание News.com.au.

В беседе с журналистами мать одной из десятиклассниц школы в Сиднее рассказала, что многие родители ради праздника отпросились с работы. «Никто понятия не имел, где дети. И выпускной начался через час, потому что учителя наказывали девочек из-за ногтей», — сказала Сара и пояснила, что большая часть класса за четыре дня до торжества сделала накладные ногти.

По словам женщины, некоторым ученицам, в том числе ее дочери Крисси, разрешили вернуться в зал, где проходил выпускной вечер. Однако сотрудники учебного заведения велели им сесть в последние ряды. Во время вручения аттестатов их имена не зачитывали: «Они притворились, что этих девочек не существует», — возмутилась родительница.

Кроме того, она задалась вопросом, почему многим учителям разрешено носить ногти ярко-красного цвета, а девочкам, которые нарастили ногти небольшой длины, сделали аккуратную форму и покрасили в нюдовые оттенки, не разрешили это на их собственном празднике. При этом мать рассказала, что одну десятиклассницу не пустили на церемонию, несмотря на то, что она остригла ногти и получила разрешение от двух учителей.

В сентябре сообщалось, что руководство средней католической школы Джона Пола в Калгурли, Австралия, отстранило ученика на месяц от уроков из-за прически в стиле 1980-х годов. По словам его матери, ему запретили посещать занятия из-за стрижки маллет, которая представляет собой бритые виски по бокам и удлиненные пряди спереди и сзади.